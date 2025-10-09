Rangelei in Gemeinschaftsunterkunft

Am Mittwoch kam es gegen 21.15 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen zwei Mitbewohnern in einer Gemeinschaftsunterkunft am Wasserturm in Pollenfeld. Zwischen den beiden Männern soll es laut dem vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst in der Gemeinschaftsküche zunächst aus bislang unbekannten Gründen zu einem lautstarken Streit gekommen sein, welcher in Handgreiflichkeiten überging und zu guter Letzt in einem Gerangel auf dem Boden endete. Hierbei traktierten sich die Kontrahenten mit mehreren wechselseitigen Faustschlägen, teilt die Polizei mit. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war die Auseinandersetzung bereits beendet und nur noch einer der beiden Kontrahenten vor Ort. Dieser erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung eine kleine Schürfwunde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-jährigen Mann einen Wert von einem Promille. Sein 21-jähriger Kontrahent soll laut Zeugenaussagen ebenfalls nur leichte Blessuren davon getragen haben. Gegen die beiden Männer wird nun wegen den Verdachts der Körperverletzung ermittelt. (AZ)

