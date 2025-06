Popstar Kamrad spielt im Sommer ein Konzert in Neuburg: Darauf freut er sich

Er hat Millionen Streams, war Juror bei „The Voice“ und spielt nun beim Finale der BR-Radltour in Neuburg: Der deutsche Popstar Kamrad bringt am 8. August seine Liveband mit an die Donau. Im Gespräch mit der Neuburger Rundschau erzählt der 27-Jährige, worauf er sich freut – und warum er selbst kein besonders guter Radfahrer ist.

Popstar Kamrad spielt auf dem BR-Radltour-Finale in Neuburg

Zusätzlich zu den rund 1000 Radlern wird ein großer Andrang beim Konzert auf dem Volksfestplatz erwartet – der Eintritt ist frei. Kamrad ist am sechsten und letzten Tag der Radltour der Main-Act eines Programms, das bereits um 17.30 Uhr beginnt. Trotz anderer Großevents in seiner Karriere schätzt der bekannte Musiker die besonderen Momente bei kleineren, lokalen Auftritten: „Egal ob 20.000 oder 500 Leute – es geht um die Verbindung. Bei kleineren Konzerten spürt man das Publikum ganz anders – man kann spontaner reagieren.“

Live-Auftritt in Neuburg: Kamrad kommt mit Hits wie „I Belive“ und „Be Mine“

Klar ist: Hits wie „I Believe“, „Feel Alive“ oder die neue Single „Be Mine“ werden in Neuburg nicht fehlen. Und trotzdem soll das Konzert nicht wie aus dem Baukasten wirken. „Mir ist wichtig, dass die Songs live eine andere Energie bekommen. Es darf rockiger sein – einfach echter als auf Platte.“

Das Publikum erwartet laut Kamrad ein generationsübergreifendes Erlebnis: „Ich komme selbst aus einer Kleinstadt. Wenn da was los ist, dann kommen alle – egal ob sie meine Musik kennen oder nicht“, freut sich Kamrad, der in Langenberg lebt – einem Stadtteil Velberts nahe Wuppertal mit 15.000 Einwohnern. „Das ist doch das Beste: Wenn Kinder in der ersten Reihe stehen, ihre Eltern daneben, und die Großeltern auch irgendwo mittanzen.“

Kamrad freut sich auf Konzert in Neuburg: „Ich find’s immer schön, wenn man sich begegnet“

Auch wenn die BR-Radltour im Zeichen des Fahrrads steht, kann Kamrad selbst nicht viel mit dem Drahtesel anfangen: „Ich wohne in einem Stadtteil, der Langenberg heißt – und der Name ist Programm. Es geht nur bergauf! Fahrradfahren ist da eher eine Qual“, sagt er und lacht.

Mit Hits wie „I Believe", „Feel Alive" und „Be Mine" kommt Kamrad am 8. August nach Neuburg – zum Finale der BR-Radltour spielt der Popstar live in der Donaustadt. Foto: Joerg Carstensen, dpa (Symbolbild)

Und worauf freut sich Kamrad am meisten? „Sommerkonzerte sind für mich wie Wochenenden mit meinen besten Freunden – nur mit Publikum. Ich find’s immer schön, wenn man sich begegnet – egal ob mit Plakaten in der Menge oder später für ein Foto. Und wer weiß – vielleicht steige ich in Neuburg ja doch noch mal aufs Rad.“

Die BR-Radltour bringt rund 1000 Teilnehmer nach Neuburg

Die BR-Radltour 2025 startet am 3. August in Bad Neustadt an der Saale und endet nach sechs Etappen am 8. August in Neuburg an der Donau. Rund 1000 Teilnehmende legen dabei knapp 600 Kilometer zurück. Die Route verläuft unter anderem entlang der Fränkischen Saale, des Mains, der Altmühl und der Donau. In den Etappenorten sind abends jeweils kostenlose Open-Air-Konzerte geplant. Übernachtet wird in Gemeinschaftsunterkünften, für Logistik, Sicherheit und medizinische Betreuung ist gesorgt. Die Tour findet 2025 zum 34. Mal statt. Weitere Informationen stehen unter http://www.br-radltour.de bereit.