Am Westpark: Porsche geht in der Nacht in Flammen auf

Ingolstadt

Als er parken wollte, entdeckte ein 19-Jähriger am Westpark in Ingolstadt Flammen aus seinem Porsche. Schließlich musste die Feuerwehr anrücken.
    Ein Porsche ist am Westpark in Ingolstadt in Flammen aufgegangen. Foto: Fabian Riegler/Berufsfeuerwehr Ingolstadt

    In der Nacht auf Donnerstag ist ein Porsche auf einem Parkplatz am Westpark in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt.

    Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, bemerkte der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Eichstätt gegen 0.45 Uhr während eines Parkvorgangs Flammen aus dem Motorraum seines Porsche. Er und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug noch gefahrlos verlassen und blieben unverletzt, bevor der Porsche in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Löscharbeiten durch Ersthelfer blieben erfolglos, letztendlich konnte der Brand durch die Berufsfeuerwehr Ingolstadt unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

    Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)

