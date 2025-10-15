Icon Menü
Praktikumswoche 2025: Agentur für Arbeit Ingolstadt startet Aktion für Schüler

Ingolstadt

„Woche des Praktikums“: Agentur für Arbeit wirbt für leichteren Berufseinstieg

Die Agentur für Arbeit Ingolstadt wirbt mit der „Woche des Praktikums“ für mehr Ausbildungs-Chancen. Schüler können vom 21. bis 23. Oktober Berufe erproben.
    Mit der „Woche des Praktikums“ sollen Jugendliche Betriebe kennenlernen und ihre Berufswahl festigen. Fünf lächelnde Jugendliche stehen in einem Klassenraum vor der Tafel und zeigen Foto: Bundesagentur für Arbeit

    Die Agentur für Arbeit Ingolstadt beteiligt sich vom 21. bis 23. Oktober an der bundesweiten „Woche des Praktikums“. Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, können in diesen Tagen Einblicke in Betriebe gewinnen und Berufe praktisch erproben.

    BA will Jugendlichen Einblicke in Berufe erleichtern – Woche des Praktikums 2025

    Wie die BA mitteilt, soll die Aktion dabei helfen, die Berufswahl und den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Schulen erhalten Flyer mit Hinweisen zur Online-Praktikumssuche. Zudem fördert die Arbeitsagentur Praktika auf zwei Wegen: Mit dem Berufsorientierungspraktikum (BoP) können Jugendliche für ein bis sechs Wochen verschiedene Berufe testen. Bei der vergüteten Einstiegsqualifizierung (EQ) dauert das Praktikum sechs bis zwölf Wochen und kann direkt in eine Ausbildung übergehen. (AZ)

