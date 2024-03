Neuburg

vor 31 Min.

Vom Boom zur Flaute: Wie Neuburgs Immobilienblase die Luft verlor

Plus Die Zeiten der schnellen Verkäufe zu Spitzenpreisen sind vorbei. Selbst Luxusimmobilien spüren den Wandel. Was ein Immobilienmakler jetzt rät.

Von Claudia Stegmann

Ein Reihenmittelhaus, 125 Quadratmeter Wohnfläche, in guter Wohnlage in Neuburg. Wenn Bernd Winkler vor zwei Jahren so eine Immobilie zum Verkauf angeboten bekam, brauchte es gerade mal einen Anruf, um sie für 440.000 Euro an den Mann zu bringen. Und mit ein bisschen Glück gab es sogar ein Konkurrenzangebot über 460.000 Euro. Diese Zeiten sind vorbei, "die Immobilienblase ist geplatzt", sagt der Makler aus Neuburg. Heute ist dasselbe Objekt schon mal ein Jahr auf dem Markt und erzielt "nur noch" 380.000 Euro.

Bernd Winkler ist seit über 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Seit der Finanzkrise 2008 kannte die Preisentwicklung auf dem Neuburger Wohnungsmarkt nur eine Richtung: nach oben. Als Beispiel nennt der 57-Jährige eine Immobilie in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Vor zwölf Jahren habe man dort eine Wohnung für 700 bis 800 Euro pro Quadratmeter kaufen können. Vor zwei Jahren sei der Quadratmeterpreis derselben Wohnung auf bis zu 3500 Euro geklettert. Innerhalb von zehn Jahren sei der Wert einer Immobilie also um das Vier- bis Fünffache gestiegen. Kein Wunder also, dass viele Sparer ein Stück von der üppigen Immobilien-Torte abhaben wollten. In der Branche gab es deshalb auf die Frage, wann der beste Zeitpunkt zum Kauf einer Wohnung sei, nur eine Antwort: gestern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen