Großes Festkonzert in der Franziskanerbasilika: Premiere der „Missa Sancti Francisci“ von Giovanni Simone Mayr

Am Sonntag, 31. August, um 12 Uhr, wird in der Franziskanerbasilika Ingolstadt die „Missa Sancti Francisci“ von Giovanni Simone Mayr (1763–1845) für Soli, Chor und Orchester aufgeführt. Der Simon-Mayr-Chor und das Ensemble Concerto de Bassus präsentieren dieses bedeutende Werk unter der Leitung von Franz Hauk.

Die Aufführung stellt eine Premiere der rekonstruierten handschriftlichen Fassung dar. Giovanni Simone Mayr, der als Komponist von Opern europäischen Ruhm erlangte, prägte über vier Jahrzehnte hinweg das musikalische Leben Bergamos. Die Amministrazione della Misericordia Maggiore setzte 1802 mit seiner Ernennung zum Kapellmeister der Basilika Maria Maggiore ein klares Zeichen – sie holte einen in Italien und Europa hochgeschätzten Musiker in ihre Stadt. Während Mayrs Opern spätestens seit 1824 nicht mehr im Mittelpunkt seines Schaffens standen, entstanden seine kirchenmusikalischen Werke bis unmittelbar vor seinem Tod.

Die nun zur Aufführung kommende „Missa Sancti Francisci“ ist ein eindrucksvolles Zeugnis für den Reichtum und die Vielgestaltigkeit von Mayrs Messvertonungen. Charakteristisch für ihn ist die Orientierung an der italienischen Tradition der Messa concertata, die feierliche Messe als eine musikalische Akademie begreift: Das Kyrie und das Gloria sind groß dimensioniert, werden in Einzelsätze aufgegliedert, deren Abschnitte Ariencharakter besitzen und variabel besetzt werden können.

Premiere der "Missa Sancti Francisci" von Giovanni Simone Mayr in der Franziskanerbasilika Ingolstadt

Mit Werken wie der „Missa Sancti Francisci“ schuf Mayr bedeutende Beiträge zu den geistlichen Musiktraditionen Norditaliens, zugleich war er stets ein Brückenbauer zwischen deutscher und italienischer Musikkultur. In Bergamo gründete er 1805 die Musikschule „Lezione caritatevoli di musica“, ein Zentrum für die Pflege unter anderem von Werken Haydns und Mozarts.

Die „Missa Sancti Francisci“ stammt aus dem Musikarchiv der Basilika Santa Maria Maggiore in Bergamo: Die Partituren und Stimmen sind im Original erhalten. Unter den Mitwirkenden stehen namhafte Solistinnen und Solisten auf der Bühne: Sophia Körber und Jiweon Kim (Sopran), Freya Apffelstaedt und Madelein Maier (Alt), Markus Schäfer und Fang Zhi (Tenor), Daniel Ochoa und Niklas Mallmann (Bass) garantieren eine hochkarätige vokale Ausführung. Der Simon-Mayr-Chor widmet sich seit Jahren intensiv der Wiederentdeckung und Pflege des Werks Giovanni Simone Mayrs.

Altes Werk von Simon Mayr wird in Ingolstadt neu auf die Bühne gebracht

Die Aufführung findet am 31. August um 12 Uhr in Ingolstadt, Franziskanerbasilika statt. Einlass ist ab etwa 11.30 Uhr, freie Platzwahl, die Tageskasse öffnet um 11 Uhr. Eintrittskarten sind für 25 Euro (ermäßigt: 20 Euro für Rentner und Schwerbehinderte, 10 Euro für Studierende und Personen unter 30 Jahren sowie Schüler ab 16 Jahren) erhältlich. Kinder bis 15 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Ohne Vorverkaufsgebühren erhalten Interessierte die Tickets auch an der Kasse der SamstagOrgel im Ingolstädter Liebfrauenmünster am 23. und 30. August von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Tickets sind außerdem vorab mit zusätzlichen Vorverkaufsgebühren über alle Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (IN-direkt, Am Lohgraben oder im Westpark Ingolstadt) sowie online über die Website („Tickets“) erhältlich. (AZ)