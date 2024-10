Premiere von „Opening Night“: Hinter den Kulissen des Theaters

So also geht Theater, so schaut es hinter den Kulissen aus, so wird geprobt. Tatsächlich? Das Stadttheater Ingolstadt hat für seine erste Premiere in der neuen Spielzeit ein Theater im Theater-Stück ausgewählt. Regisseurin Mirja Biel spielt in „Opening Night“, der Bühnenadaption eines Anti-Hollywood-Films aus den 1970er-Jahren von John Cassavetes, mit unserem Halbwissen und unseren Vorurteilen über die schauspielende Zunft und das Bühnengewerbe.

