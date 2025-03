Sollte man auf Fleisch verzichten - oder nicht?

Pro: Auch ohne Fleisch kann man gut leben und lecker essen: Was auf den Teller kommt, ist eine persönliche Entscheidung und steht natürlich jedem frei. Doch es gibt viele stichhaltige Gründe, auf Fleisch zu verzichten oder zumindest den wöchentlichen Konsum von Fleisch und Wurst zu reduzieren. Die bekannten und offensichtlichen sind natürlich, dass die auf Masse getrimmte Fleischproduktion der Umwelt schadet und für die Tiere oftmals ein wenig artgerechtes Leben bedeutet. Weniger Fleisch zu essen, ist aber auch gut für die Gesundheit.

Vermutlich ist es aber vor allem eine Frage der Perspektive: Bedeutet vegetarische Ernährung wirklich ein Leben in Verzicht? Oder ist es nur die Macht der Gewohnheit, bei der Brotzeit am Abend als Erstes die Wurst aus dem Kühlschrank zu holen? Dabei gibt es leckere Alternativen und das in Hülle und Fülle. Ein Einkauf auf dem Neuburger Wochenmarkt zeigt einem zu jeder Jahreszeit, dass es keinesfalls ums Verzichten geht. Und vielleicht wäre die Fastenzeit jetzt der passende Moment, einfach mal einen Versuch zu wagen, wie es einem selbst ohne Schnitzel und Currywurst ergeht und ganz neue Erfahrungen machen. Eines ist klar: Lecker essen kann man deshalb trotzdem.

Contra: Gutes Fleisch ist alternativlos: Natürlich ist ein Leben ohne Schweinebraten möglich und – nicht wie der Ministerpräsident zuweilen behauptet – auch sinnvoll. Dass übermäßiger Fleischkonsum schlecht für Gesundheit und Klima ist, ist unbestritten. Wer sich aber regelmäßig und maßvoll beim heimischen Metzger eindeckt, sollte das auch weiterhin tun. Nicht nur, dass man damit die Tradition bewahrt und die lokale Wirtschaft stärkt. Die vegane Massenware aus dem Kühlregal kann schlichtweg nicht mit dem mithalten, was ein gelernter Metzger mit seinen eigenen Händen zustande bringt. Es gibt kein Sojaschnitzel, das geschmacklich an ein hochwertiges Rindersteak herankommt.

Wer sich in Verzicht üben will, sollte stattdessen seltener Fleisch essen und dieses ausschließlich beim örtlichen Metzger einkaufen. Das garantiert einen fairen Preis und in der Regel – hier wird jeder ehrliche Handwerker auf Nachfrage Rede und Antwort stehen – auch ein hohes Tierwohl. Dass dem Klima mit dem Fleischverzicht geholfen wäre, ist zwar richtig. Das trifft im selben Maß aber auch auf Kaffee, Avocados und viele weitere pflanzliche Produkte zu. Wie bei allem gilt deswegen auch beim Fleisch: Vernunft und Maß statt Verzicht.