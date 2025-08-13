„Professor, noch a Maß!“: THI-Professor bedient auf Gäubodenfest

Wenn an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) Semesterferien sind, nutzen viele Lehrende die Zeit für Forschung, Tagungen oder zur Vorbereitung neuer Lehrveranstaltungen. Professor Alexander Gelner hingegen hat in diesem Sommer ein ganz anderes Einsatzgebiet: das Gäubodenvolksfest in Straubing.

Normalerweise vermittelt Alexander Gelner Studierenden Fachwissen und wissenschaftliche Methoden, derzeit serviert er Hendl und Bier. Denn: „Meine Frau ist dieses Jahr in Elternzeit, also springe ich für sie ein – Familieneinsatz, ganz offiziell“, sagt Gelner. Statt im Hörsaal steht er nun zwischen Biertischen, Blasmusik und Festzeltpublikum – und erlebt hautnah, wie trubeliger Schichtdienst im größten Volksfest Ostbayerns funktioniert.

Professor Alexander Gelner von der THI Ingolstadt bedient beim Gäubodenfest in Straubing

Ganz ohne Bezug zum Berufsalltag ist das nicht. „Bestellungen merken, freundlich bleiben, viel Kopfrechnen und gleichzeitig 14 Maß balancieren – da wirkt der Hochschulalltag fast entspannend“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Die Erfahrung zeigt ihm auch, wie wichtig klare Kommunikation und eingespielte Abläufe sind – Prinzipien, die er sonst im Labor oder im Seminarraum lebt. „Im Zelt gilt: Einer für alle, alle für die Gäste. Wenn’s läuft, läuft’s nur gemeinsam.“

Ein weiterer Lerneffekt für den Professor: Bodenhaftung. Der direkte Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen, das spontane Gespräch zwischendurch und die körperliche Arbeit seien eine willkommene Abwechslung zum wissenschaftlichen Alltag. „Es tut gut, mal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen und den Kopf freizubekommen.“

Noch bis zum Ende des Gäubodenvolksfests ist Alexander Gelner im Einsatz – vermutlich die einzige Bedienung mit Professur. (AZ)