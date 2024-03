An Ostern findet die Gartentage auf Schloss Grünau in Neuburg statt

Sabine Nötzel lädt an Ostern zu „Kunst, Kultur und Ostertagen“ ins Schloss Grünau ein. 90 Aussteller und Gärtnereien sind in Neuburg angesagt.

Zum 13. Mal gibt es am Wochenende den Markt „Kunst, Kultur und Ostertage“ in Neuburg-Grünau. Organisatorin Sabine Nötzel hofft auf wärmende Sonnenstrahlen und frühlingshaftes Wetter für ihre Veranstaltung in Ottheinrichs und Susannas Jagdschloss. Geöffnet ist am Samstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Unabhängig vom Wetter verspricht die Veranstalterin eine „bunte Mischung“ von rund 90 Ausstellern. Ein solches Angebot sei nach Absagen und Zögern von Händlern nicht leicht zusammen zu kriegen, aber es sei dann wieder ein attraktiver Markt gelungen. Nachdem zuletzt ein Mangel an Grün- und Gartenpflanzen beklagt worden war, hat Sabine Nötzel diesmal vier Gärtnereien bzw. Händler untergebracht. Auch der holländische Blumenhändler Floor van Lavieren soll mit seinem Lastzug wieder anreisen.

Organisatorin der Gartentage auf Grünau setzt auf Einheimische

Die Organisatorin sucht nach eigenen Angaben nicht nur Ware, die gut verkauft werden kann, sondern stets auch Neues, „möglichst kreativ, kunstvoll und auch sozial.“ Sie verpflichte für Grünau (auch für die Rittertage) einheimische Vereine und Gruppen nicht nur wegen günstiger Honorare, sondern auch um ihrem Nachwuchs Auftrittsmöglichkeiten zu geben. So kommen die „Feichtlerberger Musikanten“ aus Bergheim oder die Fahnenschwinger als Anleihe aus dem Neuburger Schloßfest.

Franz Breitsameter aus Pöttmes kommt mit Musikkabarett und „bayerischer Poesie“. Franz-L. Keck berichtet von seinen Kulturprojekten in Afrika und beim Ponyreiten für Kinder geht Reitpädagogin Natascha Pfister vom Ponyerlebnishof Altmühltal zur Hand. Ute Patel-Mißfeldt wohnt im Schloss und zeigt neueste Werke. Schließlich verlost „Centurio Marius Quintus“ Gutscheine für das Kurbad Bad Gögging.

Der Markt soll mit Kräutern, Pflanzen, Obst, Grillkaminen und Außenküchen, Stauden, Naturgewürze, Unikate aus Seide, Filz, Leinen oder Osterdekoration passend zum Saisonauftakt bestückt sein. Geparkt wird vom Audi-Kreisel kommend auf gemähten Wiesen.

Info: Der Eintritt kostet wie im Vorjahr acht Euro.