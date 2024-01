Bauern blockieren stundenlang Logistiklager bei Ingolstadt

Mehrere Bauern haben mit ihren Traktoren in der Nacht zum Montag Logistiklager in Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) blockiert. Nun ermittelt die Polizei.

Im Rahmen einer Protestaktion haben Landwirte in der Nacht von Sonntag auf Montag vor dem Zentrallager eines Einzelhändlers in Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) demonstriert. Gegen 22.30 Uhr wurden laut Polizei mehrere Traktoren gemeldet, die die Ingolstädter Straße blockieren sollen. Von der Polizei wurden 50 Personen festgestellt, die mit 20 Traktoren und 15 Pkw die Ausfahrten des Edeka-Zentrallagers blockierten. Bei der Aktion handelte es sich um eine nicht angezeigte Versammlung. Daher beschränkte die Polizei die Versammlung und wies die Protestierenden an, eine Ausfahrt im Bereich des Zentrallagers frei zu halten. Ein Traktorfahrer widersetzte sich dieser Beschränkung und hinderte ausfahrende Lkw zeitweise an der Weiterfahrt.

Gegen den Traktorfahrer und eine weitere Person ermittelt die Polizei daher wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz. Gegen 4 Uhr war die Aktion beendet und alle Lkw konnten das Firmengelände verlassen.

Protestierende Landwirte hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach Logistikzentren blockiert, unter anderem beim Edeka-Zentrallager in Landsberg am Lech. Die seit Wochen anhaltenden bundesweiten Proteste richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus. (AZ/dpa)