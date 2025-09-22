Würgegriff und religöser Wahn: So kam Bergheimerin durch ihren Mann ums Leben

Die Fotos, die die Rechtsmedizinerin am Montag im Sitzungssaal elf des Landgerichts Ingolstadt präsentiert, sind nichts für schwache Nerven oder einen empfindlichen Magen. Sie zeigen die Leiche der 54-jährigen Frau, die die Polizei am 5. September 2024 in einer Wohnung in Bergheim entdeckt hat. Oder besser gesagt das, was noch von ihr übrig war. Denn eine Frau ist auf den Bildern kaum mehr zu erkennen - so weit waren Fäulnis und Verwesung schon fortgeschritten, als man die 54-Jährige fand. Getötet haben soll sie der Ehemann, der mutmaßlich psychisch krank ist und nun vor Gericht steht.
Ingolstadt/Bergheim
