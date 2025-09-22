Ingolstadt/Bergheim Würgegriff und religöser Wahn: So kam Bergheimerin durch ihren Mann ums Leben

Am Landgericht Ingolstadt erklärt die Rechtsmedizinerin, wie der Beschuldigte seine Ehefrau mutmaßlich getötet hat. Außerdem geht es um eine ominöse religiöse Gemeinschaft, der das Paar angehörte.