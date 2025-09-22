Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Prozess in Ingolstadt: Frau in Bergheim mutmaßlich von Ehemann im Wahn erwürgt

Ingolstadt/Bergheim

Würgegriff und religöser Wahn: So kam Bergheimerin durch ihren Mann ums Leben

Am Landgericht Ingolstadt erklärt die Rechtsmedizinerin, wie der Beschuldigte seine Ehefrau mutmaßlich getötet hat. Außerdem geht es um eine ominöse religiöse Gemeinschaft, der das Paar angehörte.
Von Dorothee Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Landgericht Ingolstadt läuft ein Verfahren, in dem ein Mann beschuldigt wird, seine Ehefrau getötet zu haben.
    Vor dem Landgericht Ingolstadt läuft ein Verfahren, in dem ein Mann beschuldigt wird, seine Ehefrau getötet zu haben. Foto: Dorothee Pfaffel

    Die Fotos, die die Rechtsmedizinerin am Montag im Sitzungssaal elf des Landgerichts Ingolstadt präsentiert, sind nichts für schwache Nerven oder einen empfindlichen Magen. Sie zeigen die Leiche der 54-jährigen Frau, die die Polizei am 5. September 2024 in einer Wohnung in Bergheim entdeckt hat. Oder besser gesagt das, was noch von ihr übrig war. Denn eine Frau ist auf den Bildern kaum mehr zu erkennen - so weit waren Fäulnis und Verwesung schon fortgeschritten, als man die 54-Jährige fand. Getötet haben soll sie der Ehemann, der mutmaßlich psychisch krank ist und nun vor Gericht steht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden