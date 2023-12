Prozess in Ingolstadt

18:01 Uhr

Mit Hammer auf Autohändler eingeschlagen: War es versuchter Totschlag?

Plus Vor dem Ingolstädter Landgericht müssen sich vier Angeklagte wegen versuchten Totschlags verantworten. Einer soll besonders gewalttätig gewesen sein.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Eigentlich wollte er nur das gebrauchte Auto seines Schwagers verkaufen. Doch aus dem harmlosen Verkaufsgespräch wurde erst eine Rangelei und am Ende wäre der 30-jährige Autohändler fast mit einem Hammer erschlagen worden. Zumindest lautet so der Vorwurf in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, die am Mittwoch am Landgericht verlesen wurde. Auf der Anklagebank sitzen drei Männer im Alter von 16, 27 und 37 Jahren und eine 27-jährige Frau. Was ist an jenem Vormittag im Februar auf einem Parkplatz in Wettstetten (Kreis Eichstätt) passiert?

Die vier Angeklagten kamen am 24. Februar gegen 11 Uhr zu dem Autohändler, wie telefonisch vereinbart. Sie bemerkten, dass das Auto mehrere Mängel aufwies und beschwerten sich, warum ihnen das nicht vorher gesagt worden sei. So berichtet es der Geschädigte vor Gericht. Er habe geantwortet, dass das Auto ihm nicht gehöre und er den Verkauf lediglich für seinen Schwager abwickle. Das Auto sei nicht neu, habe er erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen