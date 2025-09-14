Prozessauftakt zu toter Frau in Bergheim

Ungefähr ein Jahr ist es nun her, dass beißender Gestank, der aus einer Wohnung in Bergheim drang, Anwohner dazu veranlasste, die Polizei zu informieren. Als die Beamten die Wohnung öffneten, fanden sie die Leiche der 54-jährigen Bewohnerin, die wohl schon länger dort gelegen haben musste. Am Montag, 15. September, um 9.15 Uhr beginnt der Prozess gegen den Ehemann vor dem Landgericht Ingolstadt.

Der Ehemann geriet damals recht schnell ins Visier der Ermittler und wurde zum Hauptverdächtigen. Bei Gewaltverbrechen stammen die Täter häufig aus dem unmittelbaren Umfeld der Opfer. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Im Frühjahr beantragte die Ingolstädter Staatsanwaltschaft dann die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Tote Frau in Bergheim 2024: Ist der Beschuldigte nicht schuldfähig?

Dementsprechend handelt es sich bei der Hauptverhandlung, für die zehn Termine angesetzt sind, um ein sogenanntes Unterbringungsverfahren. Das heißt, die Kammer prüft, ob der Beschuldigte - in diesem Fall ist nicht von einem Angeklagten die Rede -, in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss anstatt in einem Gefängnis. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft nennt sich in diesen Verfahren Antragsschrift. Unterbringungen werden angeordnet, wenn der Täter psychisch krank ist und an einer seelischen Störung leidet oder süchtig ist. Die Täter werden dann in der Regel für schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig befunden, weil sie ihr Handeln aufgrund ihrer Erkrankung nicht steuern oder das Unrecht nicht erkennen konnten. Um dies feststellen zu können, bestellt das Gericht einen psychiatrischen Sachverständigen.

Nach aktueller Terminierung des Gerichts wird ein Urteil im November erwartet.