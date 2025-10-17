Audi-Tochter PSW muss Stellen abbauen

Und wieder trifft es einen Automobilzulieferer in der Region: Wie die IG Metall nun bekannt gab, sollen bei der hundertprozentigen Audi-Tochter PSW zahlreiche Stellen abgebaut werden. Die Gaimersheimer Firma ist damit das nächste Opfer der Automobilkrise, die der Region 10, die vom Ingolstädter Autobauer Audi als Arbeit- und Auftraggeber abhängig ist, besonders zu schaffen macht.

Vergangene Woche habe die Geschäftsführung per Videobotschaft verkündet, dass bis zu 30 Prozent der Beschäftigten beim Entwicklungsdienstleister PSW abgebaut werden sollen, heißt es in einer Mitteilung der IG Metall. „Allein aber schon die Kommunikation per Videobotschaft ist eine Provokation“, findet Thomas Laue, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei PSW.

Der Gaimersheimer Firma PSW droht der Abbau von einem Drittel der Stellen

Der Betriebsrat und die IG Metall gehen jetzt in Verhandlungen und anhand der Auftragsentwicklung werde das Unternehmen neu ausgerichtet, teilt die Gewerkschaft weiter mit. Dabei sei aber ein Parameter gesetzt: „Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben“, sagt Christian Daiker, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt.

Die Arbeitnehmer sehen dabei sowohl die Geschäftsführung als auch die Eigentümerseite in der Verantwortung, gemeinsam eine nachhaltige Neuausrichtung zu entwickeln. „Wir haben jahrelang sehr gute Arbeit geleistet und lassen uns jetzt nicht abservieren. Jetzt ist das Management dran und kann zeigen, was es draufhat“, fordert Dietmar Zinner, Betriebsratsvorsitzender.

Automobildienstleister haben es derzeit schwer

Daniel Holzschuh, Politischer Sekretär der IG Metall Ingolstadt, kündigt an: „Die PSW in Gaimersheim ist gewerkschaftlich gut organisiert und der Betriebsrat in der IG Metall. Das sind die besten Voraussetzungen, diesen Kampf aufzunehmen. Mit unseren Mitgliedern haben wir Gestaltungsmacht. Wir laden jetzt zu einer Mitgliederversammlung ein und sind bereit, dem Unternehmen, wenn nötig, einen heißen Herbst zu liefern.“

Die Bedingungen für deutsche Automobildienstleister sind aktuell grundsätzlich schwierig: Der Dienstleistermarkt schrumpft, der Preisdruck durch internationale Anbieter steigt, während die Wettbewerbsfähigkeit durch teure Stundensätze sinkt. Erst vor einem Monat wurde bekannt, dass der Softwaredienstleister TechHub by efs, der wie PSW seinen Sitz in Gaimersheim hat, massiv Stellen abbaut. Dort sollen 50 Prozent der Mitarbeitenden entlassen werden. TechHub by efs ist hauptsächlich für Autobauer wie Audi und VW tätig und hat folglich stark mit der sinkenden Auftragslage in der Branche zu kämpfen. Die Firma ist allerdings nicht in der Gewerkschaft wie PSW. In der Vergangenheit kündigten bereits Dienstleister wie Betrandt, Edag und IAV, die ebenfalls in der Automobilindustrie tätig sind, einen Stellenabbau an.