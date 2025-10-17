Neue psychiatrische Ambulanz an Eichstätter Tagesklinik

Seit dem 1. Oktober hat die neue Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) an der Tagesklinik Eichstätt ihren Betrieb aufgenommen. Mit diesem Schritt erweitert die Einrichtung ihr Versorgungsangebot um eine wichtige Schnittstelle zwischen stationärer, teilstationärer und ambulanter psychiatrischer Versorgung, teilt die Pressesprecherin des Klinikums Ingolstadt mit.

Die Psychiatrische Institutsambulanz richtet sich vorrangig an Menschen mit schweren, chronischen oder komplex verlaufenden psychischen Erkrankungen, die aufgrund der Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung ein spezialisiertes krankenhausnahes Versorgungsangebot benötigen, heißt es seitens des Klinikums. Ziel der PIA ist es, Klinikaufenthalte möglichst zu vermeiden und stationäre Behandlungszeiten zu verkürzen. Zudem werden Behandlungsabläufe optimiert, indem beispielsweise die heimatnahe soziale Integration der Erkrankten erhalten und gefördert wird.

Psychiatrische Institutsambulanz in Eichstätt: Überweisung nötig

Das Angebot umfasst unter anderem die Akutbehandlung in psychischen Krisensituationen, Überbrückungsbehandlungen im Anschluss an stationäre oder teilstationäre Aufenthalte sowie spezielle Versorgungsangebote für Patientengruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Die Behandlung erfolgt multiprofessionell. Das bedeutet, Patientinnen und Patienten werden durch Teams aus mindestens zwei der folgenden Berufsgruppen – Pflegende, Sozialpädagogen, Psychologen und Ärztinnen – betreut. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Leistungen ist die Überweisung durch einen Haus- oder Facharzt.

„Mit der Eröffnung der Institutsambulanz schaffen wir ein zusätzliches, strukturiertes Angebot für psychisch Erkrankte, das wohnortnah und bedarfsgerecht unterstützt – auch über stationäre Behandlungszeiten hinaus. Unser Ziel ist es, kontinuierliche Hilfe in allen Phasen der psychischen Erkrankung sicherzustellen“, erklärt Professor Andreas Schuld, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II, Psychosomatik am Klinikum Ingolstadt.

Die neue PIA ist organisatorisch an die Tagesklinik in Eichstätt angebunden und ergänzt die bestehenden Behandlungsangebote der Region. Aktuell ist die Ambulanz täglich Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, an Dienstagen öffnet die PIA von 8 bis 16 Uhr. Erreichbar ist die Ambulanz zu diesen Zeiten über die Telefonnummer 0841/8804235. (AZ)