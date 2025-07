„Riot Days“: Performancekollektiv Pussy Riot kommt nach Ingolstadt

Das international bekannte regierungskritische und feministische russische Perfomancekollektiv Pussy Riot kommt nach Ingolstadt. Am Dienstag, 8. Juli, zeigt die sechsköpfige Gruppe ihre Show „Riot Days 2025“ in der Eventhalle am Westpark. Die Show basiert auf dem gefeierten Buch „Riot Days“ von Maria „Masha“ Alyokhina, das die ikonischen Proteste, Gerichtsverfahren und Gefängnisstrafen des Kollektivs beschreibt. „Riot Days“ entwickelt sich ständig weiter und bezieht Echtzeit-Reflexionen über politische Verfolgungen und aktuelle Ereignisse wie Russlands Aggression gegen die Ukraine ein. Die Show wurde weltweit über 400 Mal aufgeführt – in fast allen europäischen Ländern sowie in Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben mehr als 150 Aufführungen der letzten Version stattgefunden. Die „Riot Days“-Show und die Ausstellungen von Pussy Riot haben über 200.000 Euro zur Unterstützung des ukrainischen Kinderkrankenhauses „Okhmatdyt“ in Kiew eingebracht und auch politische Gefangene in Russland unterstützt. „Riot Days“ wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Das russische Performancekollektiv Pussy Riots wurde im Jahr 2011 gegründet

Pussy Riot ist ein russisches Protestkunst-Kollektiv mit Sitz in Moskau. Gegründet im März 2011, hatte es eine variable Mitgliedschaft von etwa 11 Frauen. Die Gruppe inszenierte nicht autorisierte provokative Guerilla-Punk-Rock-Aufführungen in ungewöhnlichen öffentlichen Plätzen, die in Musikvideos gemacht und im Internet veröffentlicht wurden. Die lyrischen Themen des Kollektivs umfassten den Feminismus, die LGBT-Rechte und die Opposition gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den die Gruppe als Diktator betrachtete. Diese Themen umfassten auch Putins Verbindungen zur Führung der russisch-orthodoxen Kirche. Sie gewannen vor zehn Jahren globale Berühmtheit, als fünf Mitglieder der Gruppe eine Aufführung in Moskaus Kathedrale von Christus dem Erlöser im Jahr 2012 inszenierten. Seitdem ist die Gruppe immer wieder Opfer von Repressionen durch den russischen Staat. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten unter www.eventhalle-westpark.de oder an der Abendkasse. (AZ)