Radfahrer wird bei einer Hundeattacke gebissen

Am Montagnachmittag war ein 30-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad an der Schlüterstraße unterwegs, seinen Hund hatte er an der Leine mit dabei. Plötzlich wurde dieser laut Polizei von einem anderen Hund angegriffen.

Nach einem Hundeangriff wurde ein Radfahrer in Ingolstadt gebissen

Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Anschließend versuchte er, die beiden Hunde zu trennen. Dabei wurde er allerdings vom angreifenden Hund in den Finger gebissen. Der Hundehalter konnte nach Angaben der Polizei ermittelt werden, jetzt erwartet ihn ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)