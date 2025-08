Radfahrer in Ingolstadt missachtet Vorfahrt und stürzt – leichte Verletztungen und 2.000 Euro Schaden

Ein junger Radfahrer ist am Samstagabend in Ingolstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Zuvor hatte der Radler aus Ingolstadt ein „rechts vor links“ missachtet.

Ingolstadt: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt – Vorfahrt missachtet

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, befuhr der 24-Jährige gegen 20.20 Uhr mit seinem Mountainbike die Hebbelstraße in Richtung Römerstraße. An der Kreuzung zur Dörflerstraße missachtete er die geltende Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ und stieß mit einer von rechts kommenden 31-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Frau war mit ihrem Wagen in Richtung Stömmerstraße unterwegs. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrzeugfront, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (AZ)