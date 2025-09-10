Auto übersieht Senior auf dem Rad: 74-Jähriger kommt ins Krankenhaus in Neuburg

Eine 36-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt hat am Dienstagnachmittag in der Münchener Straße einen Radfahrer übersehen und diesen mit ihrem Wagen erfasst.

Neuburg: Autofahrer übersieht Fahrradfahrer – Verletzungen und 2.000 Euro Schaden

Wie die Polizei Neuburg berichtet, fuhr die 36-Jährige gegen 17 Uhr aus einer Hofeinfahrt auf die Münchener Straße und übersah dabei einen 74-jährigen Radfahrer aus Neuburg, der auf dem Geh- und Radweg der Münchener Straße in Richtung Luitpoldstraße fuhr. Der 74-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Die 36-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)