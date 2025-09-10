Icon Menü
Radfahrer in Neuburg von Auto erfasst: 74-Jähriger leicht verletzt

Neuburg

Auto übersieht Senior auf dem Rad: 74-Jähriger kommt ins Krankenhaus in Neuburg

Am Dienstagnachmittag wird ein 74-jähriger Radfahrer übersehen und von einem Auto angefahren. Er kommt leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
    Senior auf dem Rad in Neuburg von Auto erfasst.
    Senior auf dem Rad in Neuburg von Auto erfasst. Foto: Katarzyna Bialasiewicz (iStockphoto)

    Eine 36-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt hat am Dienstagnachmittag in der Münchener Straße einen Radfahrer übersehen und diesen mit ihrem Wagen erfasst.

    Neuburg: Autofahrer übersieht Fahrradfahrer – Verletzungen und 2.000 Euro Schaden

    Wie die Polizei Neuburg berichtet, fuhr die 36-Jährige gegen 17 Uhr aus einer Hofeinfahrt auf die Münchener Straße und übersah dabei einen 74-jährigen Radfahrer aus Neuburg, der auf dem Geh- und Radweg der Münchener Straße in Richtung Luitpoldstraße fuhr. Der 74-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Die 36-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)

