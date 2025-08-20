Neuburg: Radfahrer von Lastwagen angefahren – 21-jähriger Radler bleibt unverletzt

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer aus Polen hat Dienstagabend in der Grünauer Straße beim Abbiegen einen Radfahrer angefahren.

Unfall in Neuburg endet glimpflich – 21-jähriger Radler wird nicht verletzt

Der Fahrer war gegen 18.45 Uhr stadteinwärts unterwegs und wollte in die Spreestraße abbiegen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg übersah er dabei den 21-jährigen Radfahrer aus Baden-Württemberg, der den Radweg entlang der Grünauer Straße benutzte. Der junge Mann blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Gegen den 45-jährigen Lastwagenfahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. (AZ)