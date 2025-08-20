Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer in Neuburg von Lkw erfasst: 21-Jähriger bleibt unversehrt – sein Fahrad nicht

Neuburg

Neuburg: Radfahrer von Lastwagen angefahren – 21-jähriger Radler bleibt unverletzt

In Neuburg erfasst ein Lastwagen beim Abbiegen einen Radfahrer. Der 21-Jährige bleibt unverletzt – trotzdem entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg wird ein Radfahrer von einem Lastwagen erfasst, bleibt aber unverletzt.
    In Neuburg wird ein Radfahrer von einem Lastwagen erfasst, bleibt aber unverletzt. Foto: Arnulf Stoffel, dpa (Symbolbild)

    Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer aus Polen hat Dienstagabend in der Grünauer Straße beim Abbiegen einen Radfahrer angefahren.

    Unfall in Neuburg endet glimpflich – 21-jähriger Radler wird nicht verletzt

    Der Fahrer war gegen 18.45 Uhr stadteinwärts unterwegs und wollte in die Spreestraße abbiegen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg übersah er dabei den 21-jährigen Radfahrer aus Baden-Württemberg, der den Radweg entlang der Grünauer Straße benutzte. Der junge Mann blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Gegen den 45-jährigen Lastwagenfahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden