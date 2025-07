Radler stürzt bei Karlshuld über Gartenschlauch

Am Donnerstagabend ist in Karlshuld ein Mann von seinem Fahrrad gestürzt. Gegen 21 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann aus Weichering mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Zell in Fahrtrichtung Karlshuld. Etwa auf Höhe Nazibühl übersah der Radler eine Zuleitung einer Bewässerung, die quer auf dem Radweg verlief. Der Radler kam zu Sturz und zog sich laut Polizei Neuburg leichte Verletzungen zu. (AZ)

Karlshuld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karlshuld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenschlauch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis