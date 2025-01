Radfahrer stürzt an Staustufe Bittenbrunn – lag es an anderem Radfahrer?

Ein Radfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Nachmittag des Neujahrstags auf dem Radweg an der Staustufe bei Bittenbrunn zu Sturz gekommen und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 14.30 Uhr.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Radunfall in Bittenbrunn: 74-Jähriger stürzt an Staustufe

Nun stellt sich die Frage, warum er so plötzlich abbremsen musste und wie es zum Sturz kam. Der 74-Jährige gab an, dass er einen Bremsvorgang einleiten musste, da an der Staustufe ein weiterer 48-Jähriger Radfahrer aus Neuburg stand.

Der 48-Jährige gab an, dort ordnungsgemäß gestanden zu sein und auf seinen Sohn gewartet zu haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)