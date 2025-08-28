Radfahrer prallen frontal zusammen

In der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt sind am Mittwoch zwei Radfahrer zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 44-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit seinem Trekking-Rad von der Jupiterstraße in die Friedrichshofener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, der dort ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war.

55-Jähriger bricht sich bei Unfall in Ingolstadt die Nase

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Radfahrer, wobei sich der 55-Jährige die Nase brach. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei kein nennenswerter Schaden an den Rädern. (AZ)