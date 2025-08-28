Radfahrer prallen frontal zusammen

In der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt sind am Mittwoch zwei Radfahrer zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 44-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit seinem Trekking-Rad von der Jupiterstraße in die Friedrichshofener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, der dort ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war.
55-Jähriger bricht sich bei Unfall in Ingolstadt die Nase
Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Radfahrer, wobei sich der 55-Jährige die Nase brach. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei kein nennenswerter Schaden an den Rädern. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden