Radfahrer verursacht Unfall und flieht

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Dienstagnachmittag in der Oskar-Wittmann-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 17 Uhr eine 40-jährige Autofahrerin auf der Oskar-Wittmann-Straße in Richtung Grünauer Straße unterwegs. An der Ampel vor der Grundschule am Englischen Garten wollte der Radfahrer die Fahrbahn überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt der 40-jährigen Autofahrerin.

Radfahrer hebt nach Unfall in Neuburg kurz die Hand und flieht anschließend

Der Radfahrer prallte in die Beifahrerseite des Wagens, wurde dabei aber nicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß hob der Radfahrer kurz die Hand und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Wagen der 40-Jährigen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrradfahrer war zur Unfallzeit mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)