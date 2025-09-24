Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer wird auf Windschutzscheibe geschleudert: 27-jähriger Neuburger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuburg

Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 27-jähriger Neuburger ist bei einem Zusammenstoß über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe eines Autos geschleudert worden. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg ist am Dienstag ein 27-Jähriger schwer verletzt worden.
    Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg ist am Dienstag ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein 27-jähriger Radfahrer aus Neuburg ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr zur Grünauer Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 17-Jährige am dortigen Kreisverkehr die Staatsstraße und übersah dabei einen 61-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt, der Richtung B16 unterwegs war und in den Kreisverkehr einfahren wollte.

    27-Jähriger Neuburg wird mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht

    Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen ins Klinikum Ingolstadt, Lebensgefahr besteht nicht. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein zudem Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden