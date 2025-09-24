Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 27-jähriger Radfahrer aus Neuburg ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr zur Grünauer Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 17-Jährige am dortigen Kreisverkehr die Staatsstraße und übersah dabei einen 61-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt, der Richtung B16 unterwegs war und in den Kreisverkehr einfahren wollte.

27-Jähriger Neuburg wird mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen ins Klinikum Ingolstadt, Lebensgefahr besteht nicht. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein zudem Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)