Radfahrerin prallt gegen geöffnete Autotür – 16-Jährige in Neuburg verletzt sich mittelschwer

Neuburg

Schülerin übersieht offene Autotür: 16-jährige Radlerin kommt mittelschwer verletzt in die Klinik Neuburg

In Neuburg stößt eine 16-jährige Radfahrerin gegen die geöffnete Tür eines Autos, die sie zuvor übersehen hatte. Sie verletzt sich und kommt ins Krankenhaus.
    Alptraum Dooring-Unfall: Solche brenzligen Situationen haben schon viele Radfahrer erlebt. Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
    Alptraum Dooring-Unfall: Solche brenzligen Situationen haben schon viele Radfahrer erlebt. Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

    Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Montagnachmittag in der Rohrenfelder Straße in Neuburg gegen die geöffnete Tür eines Autos geprallt und hat sich dabei verletzt.

    Neuburg: 16-Jährige übersieht Tür und stürzt – Rettungswagen bringt sie ins Krankenhaus

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, saß ein 23-jähriger Autofahrer aus Neuburg gegen 16 Uhr in seinem Wagen, als die Schülerin in Richtung Ostend unterwegs war. Sie übersah die geöffnete Fahrertür und stieß dagegen. Die 16-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad und an der Tür entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (AZ)

