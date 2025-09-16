Schülerin übersieht offene Autotür: 16-jährige Radlerin kommt mittelschwer verletzt in die Klinik Neuburg

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Montagnachmittag in der Rohrenfelder Straße in Neuburg gegen die geöffnete Tür eines Autos geprallt und hat sich dabei verletzt.

Neuburg: 16-Jährige übersieht Tür und stürzt – Rettungswagen bringt sie ins Krankenhaus

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, saß ein 23-jähriger Autofahrer aus Neuburg gegen 16 Uhr in seinem Wagen, als die Schülerin in Richtung Ostend unterwegs war. Sie übersah die geöffnete Fahrertür und stieß dagegen. Die 16-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad und an der Tür entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (AZ)