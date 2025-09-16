Schülerin übersieht offene Autotür: 16-jährige Radlerin kommt mittelschwer verletzt in die Klinik Neuburg

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Montagnachmittag in der Rohrenfelder Straße in Neuburg gegen die geöffnete Tür eines Autos geprallt und hat sich dabei verletzt.
Neuburg: 16-Jährige übersieht Tür und stürzt – Rettungswagen bringt sie ins Krankenhaus
Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, saß ein 23-jähriger Autofahrer aus Neuburg gegen 16 Uhr in seinem Wagen, als die Schülerin in Richtung Ostend unterwegs war. Sie übersah die geöffnete Fahrertür und stieß dagegen. Die 16-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad und an der Tür entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden