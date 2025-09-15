Unfall in Neuburg: Sattelzug stößt mit Radfahrerin zusammen

Eine 63-jährige Radfahrerin aus Neuburg ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Münchener Straße verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war gegen 7.15 Uhr ein 31-jähriger Lastwagenfahrer aus Neuburg mit seinem Sattelzug auf der Münchener Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Ostermannstraße abbiegen. Dabei übersah er die 63-jährige Radfahrerin, die auf dem Gehweg entlang der Münchener Straße die Ostermannstraße an der Fußgängerampel überqueren wollte.

Lkw und Radlerin stoßen in der Münchener Straße zusammen

Ob die 63-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad fuhr oder das Rad schob, ist derzeit noch unklar. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Zur Unfallzeit trug sie einen Helm. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Ingolstadt gebracht.

Unfall in Neuburg führt zu 500 Euro Schaden

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)