Wilde Gerüchte um Schließung: Was war bei "Leons Backwaren" im Neuburger Ostend los?

Im August und September war die Filiale von „Leons Backwaren“ im Neuburger Ostend wochenlang geschlossen. In der Sommerzeit eigentlich nichts Besonderes, doch in diesem Fall brodelte schnell die Gerüchteküche. Anlass war die Beobachtung eines Facebook-Nutzers, wonach das Geschäft offenbar „komplett verlassen“ wirkte, zwischenzeitlich stand sogar die Hintertüre offen. Auch verschiedene Zettel an der Türe stifteten Verwirrung bei Passanten.

Die übliche Dynamik sorgte in der Folge für allerhand Spekulationen. „Mir hat jemand gesagt, dass wahrscheinlich zu ist“, sagte vor einigen Wochen ein Anwohner auf NR-Anfrage. Auch im Netz kursierte die Meldung, dass die Bäckerei pleite gegangen sei und nicht wieder öffnet „Wo soll ich jetzt mein Brot beziehen?“, fragte sich eine Frau bei Facebook.

Wochenlang war das Geschäft geschlossen, was die Gerüchteküche anheizte. Foto: Nathalie Schwensfeier (Archivbild)

Bäckerei hat wieder normal geöffnet

Doch an den Gerüchten war nichts dran. Die Bäckerei hat seit wenigen Wochen wieder regulär geöffnet. Aber was war in den Wochen davor los? Auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet der Inhaber von einem einmonatigen Betriebsurlaub. Danach war der Laden weiterhin geschlossen, aufgrund von Sanierungsarbeiten an den Fliesen. Zum Trocknen sei zwischenzeitlich auch die Türe aufgestanden, so der Inhaber, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er habe zur Information der Kunden immer wieder einen Zettel an die Türe gehängt. Dass es derart zu Gerüchten um eine Schließung kam, „verstehe ich nicht“, betont der Unternehmer.