„Große Zufriedenheit“: Ein erfolgreiches Jahr für die Raiffeisenbank Donautal

Erneut hat die Raiffeisenbank im Donautal ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. „Die Ertragslage der Bank hat sich – in Summe – positiv und zu unserer großen Zufriedenheit entwickelt“, führte Vorstandsvorsitzender Bernhard Hackner kürzlich bei der Generalversammlung im Gasthof „Zum Karmann“ in Karlshuld-Grasheim aus. Die Bank stehe heute wirtschaftlich stark und mit einem klaren Zukunftsbild da. Das zeigt auch der Blick auf die Zahlen. Die Zahl der Mitglieder stieg um 119 auf mittlerweile 16.489. Die Kundeneinlagen stiegen „trotz eines starken Wettbewerbes“ um 30,6 Millionen Euro auf insgesamt 887,8 Millionen Euro. Die Bilanzsumme konnte ebenfalls gesteigert werden – um 1,5 Prozent auf 1082 Millionen Euro. Aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 559.000 Euro erhalten die Mitglieder eine Dividende von 5 Prozent auf ihre Anteile – 400.481,29 Euro werden ausgeschüttet. Bei den insgesamt 32.635 Kunden waren vor allem Investmentfonds, Versicherungen, sowie Fest- und Kündigungsgelder gefragt. Das gesamte Kundenvolumen betrug rund 2,4 Milliarden Euro. Lediglich bei den Ausleihungen musste – aufgrund der anhaltenden Zurückhaltung bei Investitionen im privaten und gewerblichen Bereich – ein moderater Rückgang verzeichnet werden, auf 668,7 Millionen Euro.

Raiba Donautal kann erneut den Provisionsüberschuss steigern

„Neben stabilen Zinserträgen war es vor allem das Provisionsgeschäft, das uns erfreuliche Zuwächse bescherte. In den Bereichen Wertpapiergeschäft, Versicherungsvermittlung, Edelmetallhandel, sowie Immobilienvermittlung konnten wir wachsen“, sagte Hackner. Der Provisionsüberschuss konnte um 456.000 Euro auf 7,2 Millionen Euro gesteigert werden, während sich die Betriebskosten um 453.000 Euro auf 15,07 Millionen Euro verringerten. Die aus dem Gewinn abzuführenden Steuern beliefen sich auf 1,37 Millionen Euro. An die Kommunen im Geschäftsgebiet wurden Gewerbesteuern in Höhe von 650.000 Euro überwiesen. Erneut einen starken Umsatzrückgang von 20,6 Prozent auf 12,1 Millionen Euro verzeichneten Baustoffhandel und Raiffeisenmarkt. Mit 11,4 Millionen Euro im Baustoffbereich belege die Bank jedoch erneut einen Spitzenplatz unter allen bayerischen Waren-Genossenschaften. Der Erfolg der Raiffeisenbank sei vor allem Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie „sind das wertvollste Kapital unseres Unternehmens“, lobte Vorstand Bernhard Meier und würdigte während der Versammlung zehn Mitarbeitende für insgesamt 315 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für deren Aus- und Weiterbildung investierte die Bank rund 220.000 Euro.

Raiba Donautal engagierte sich mit insgesamt 150.000 Euro Spenden in der Region

Gemäß ihren genossenschaftlichen Werten engagierte sich die Raiffeisenbank im Donautal erneut in ihrer Heimatregion. So konnten an die Vereine, die karitativen Einrichtungen, die Schulen und Kindereinrichtungen Spenden übergeben werden. Zudem wurden mittels Spenden, Sponsoring und Sachbezügen soziale, gesellschaftliche und kulturelle Aspekte gefördert. Insgesamt stellte die Bank eine Summe von über 150.000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsprojekts ist die Bank 2024 ein gutes Stück weitergbekommen. „Wir setzen auf nachhaltige Geldanlagen, ressourcenschonende Prozesse in der Verwaltung, sowie auf soziale Verantwortung gegenüber unserer Region“, so Hackner. So ist etwa die Umbauplanung für die Filiale in Karlskron abgeschlossen. Ziel sei ein modernes, digitales und gleichzeitig persönliches Umfeld. Gleichzeitig schafft die Bank neuen Wohnraum, indem ein Teil des Altbestandes in fünf neue Wohnungen umgebaut wird. Ebenfalls ist die Umbauplanung in der Geschäftsstelle Hofstetten abgeschlossen. Hier entsteht aus der alten Filiale eine neue Wohnung. Die Umbauarbeiten an beiden Standorten starten in Kürze. (AZ/kimi)