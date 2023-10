Rain/Rennertshofen

Einbruch in Rennertshofen: Transporter samt Beute an der B16 bei Raingefunden

In Rennertshofen ist jemand in eine Firma eingebrochen.

In Rennertshofen wurde in eine Firma eingebrochen, Werkzeug und ein Transporter waren weg. Doch der ist jetzt mitten in der Nacht an der B16 wieder aufgetaucht.

Ein auf der B16 bei Rain abgestellter Transporter hat Beamte der Polizeiinspektionen Rain und Neuburg und auf die Spur eines Einbruchs in Rennertshofen gebracht. Am Sonntagfrüh wurde gegen 6 Uhr das Fahrzeug auf Höhe der Gärtnersiedlung entdeckt, das dort unbeleuchtet abgestellt worden war und in die Bundesstraße ragte. Als die Beamten den Transporter überprüften, wurde schnell klar, dass dieser offenbar gestohlen worden war. Halter ist eine Firma in Rennertshofen. Als die Beamten dort eintrafen, stellten sie fest, dass jemand dort eingebrochen war. Offensichtlich hatte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Firmengelände in der Industriestraße verschafft und war dort in zwei Gebäude eingedrungen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Neuburg fand der Einbruch am Samstagabend gegen 22.45 Uhr statt. Transporter samt Diebesgut auf der B16 abgestellt In den Gebäuden wurden mehrere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Mitgenommen hat der oder die Täter zwei Laptops und mehrere Schlüssel von Firmenfahrzeugen, darunter auch der Schlüssel für den Transporter von der B16. Warum dieser auf der B16 stehen geblieben ist, ist noch unklar. Es gab offensichtlich weder einen Unfall , noch ist dem Fahrer der Sprit ausgegangen. Im und um das Fahrzeug fanden die Beamten Teile des Diebesgutes, darunter Werkzeuge. Insgesamt schätzt die Polizei den Wert der Beute auf rund 70.000 Euro. Bei dem Einbruch entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Der Transporter und Teile des Diebesgutes wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Nach Einbruchserie in Neuburg: 54-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

