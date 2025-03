Randale vor Imbiss: Betrunkener schlägt mit Stuhl gegen Scheibe

Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr hat ein 41-Jähriger aus der Ukraine vor einem Schnellimbiss in der Luitpoldstraße in Neuburg randaliert. Das teilt die Polizei mit.

Ein Betrunkener hat in Neuburg einen Stuhl gegen die Tür eines Imbisses geworfen

Der betrunkene Mann geriet zunächst mit dem Imbiss-Inhaber in einen verbalen Streit. Anschließend nahm er einen Stuhl, der vor dem Imbiss stand, und warf ihn gegen die gläserne Eingangsscheibe. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch, es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Ein Alkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von 1,74 Promille. (AZ)