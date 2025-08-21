Icon Menü
Randalierender Arbeiter flüchtet aus Krankenhaus in Schrobenhausen – Polizei bringt ihn in die Psychatrie

Schrobenhausen

Psychische Ausnahmesituation: Arbeiter randaliert, flüchtet aus Krankenhaus und kommt in die Klinik

Ein 38-Jähriger randaliert in Schrobenhausen und flüchtet kurzzeitig aus dem Krankenhaus. Die Polizei fasst ihn kurz darauf wieder und bringt ihn in die Klinik.
    In Schrobenhausen randaliert ein psychisch instabiler Arbeiter und flüchtet kurzzeitig aus dem Krankenhaus.
    In Schrobenhausen randaliert ein psychisch instabiler Arbeiter und flüchtet kurzzeitig aus dem Krankenhaus. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Ein 38-jähriger Arbeiter hat am Donnerstagmorgen in einer Unterkunft in der Hörzhausener Straße randaliert. Er befand sich nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation.

    38-Jähriger wird in psychische Klinik gebracht – Polizei Ingolstadt hilft bei Kurzfahndung

    Der Mann konnte zunächst beruhigt werden und sollte anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Im Krankenhaus in Schrobenhausen zeigte er sich jedoch erneut aggressiv und flüchtete. Nach kurzer Zeit wurde er wieder ergriffen. Laut der Polizeiinspektion Schrobenhausen unterstützten auch Einsatzkräfte aus Ingolstadt den Einsatz. Der Mann kam schließlich in eine Klinik. (AZ)

