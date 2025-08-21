Psychische Ausnahmesituation: Arbeiter randaliert, flüchtet aus Krankenhaus und kommt in die Klinik

Ein 38-jähriger Arbeiter hat am Donnerstagmorgen in einer Unterkunft in der Hörzhausener Straße randaliert. Er befand sich nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation.

38-Jähriger wird in psychische Klinik gebracht – Polizei Ingolstadt hilft bei Kurzfahndung

Der Mann konnte zunächst beruhigt werden und sollte anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Im Krankenhaus in Schrobenhausen zeigte er sich jedoch erneut aggressiv und flüchtete. Nach kurzer Zeit wurde er wieder ergriffen. Laut der Polizeiinspektion Schrobenhausen unterstützten auch Einsatzkräfte aus Ingolstadt den Einsatz. Der Mann kam schließlich in eine Klinik. (AZ)