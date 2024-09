Betrunkener randaliert in Neuburger Spielothek

Ein 48-jähriger Mann aus Neuburg hat am Sonntagabend in einer Spielothek in der Innenstadt randaliert und musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Wie die Polizei mitteilt, verständigte das Aufsichtspersonal der Spielothek gegen 23.45 Uhr die Polizei, da der sichtliche angetrunkene Mann trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Als die Beamten dort eintrafen, war der 48-Jährige mit einem Stuhl bewaffnet und wollte damit auf die Angestellten losgehen.

Randalierer in Neuburger Spielothek verbringt Nacht in Ausnüchterungszelle

Da er sich nicht beruhigen ließ, mussten ihm die Beamten Handfesseln anlegen. Dabei leistete der Neuburger Widerstand und beleidigte die Beamten auf unflätige Weise. Bei der anschließenden Durchsuchung des 48-Jährigen fanden die Polizisten ein Messer und stellten es sicher. Der 48-Jährige musste sich in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Nach Prüfung der Hafttauglichkeit durfte der Neuburger den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)