Autofahrer mit 126 km/h innerorts geblitzt

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Ingolstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pkw-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h innerorts gemessen worden. Wie die Polizei berichtet, wurden am verlängerten Wochenende im Stadtgebiet mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurde insbesondere an den bekannten Brennpunkten der örtlichen Tuningszene kontrolliert. Darunter fielen neben dem Bereich Westpark auch die großen Verbindungsstraßen zur Autobahn. Insgesamt wurden von den Messgeräten 1556 Verkehrsteilnehmer erfasst. Hierbei kam es zu 67 Verstößen.

Einem Fahrer drohen 1.600 Euro Bußgeld und Fahrverbot

Spitzenreiter war ein junger Mann aus dem Landkreis Eichstätt, der am Freitag kurz vor 20 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße mit 126 km/h unterwegs war. Bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 76 km/h wird von Vorsatz ausgegangen, für die Ordnungswidrigkeit ist nun ein Bußgeld von 1600 Euro fällig. Weiterhin hat der Fahrer mit zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot zu rechnen. (AZ)