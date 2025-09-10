Angriff auf Studierende: Ist der Täter psychisch krank oder ein Rassist?

Der 20. Mai 2024 ist ein sonniger Tag, Pfingstmontag. Eine Gruppe Studierender ist mit dem Fahrrad in Eichstätt unterwegs. Kurz vor 18 Uhr treffen die vier Freunde in der Herzoggasse in der Nähe der Altmühl zufällig auf einen Mann, der auf einer Bank sitzt. Ohne Grund schreit er eine der Frauen an. Als diese ihn fragt, ob es ein Problem gibt, soll der Mann geantwortet haben: „Ja. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wir brauchen dich in Deutschland nicht!“ Dann schlägt er ihr ins Gesicht. Als ihr Freund sie verteidigen will, greift der Mann auch ihn an. Und als sich eine weitere Freundin dem damals 40-Jährigen in den Weg stellt, bricht er ihr mit einem Faustschlag Nase und Jochbein und flüchtet.

Die Studierenden stammen aus dem Iran. Sie sind 32, 35 und 37 Jahre alt. Seit dem Vorfall im vergangenen Jahr ist für sie nichts mehr wie vorher. Eichstätt, eigentlich eine beschauliche Kleinstadt, fühlte sich für sie plötzlich nicht mehr sicher an. Wie die Studierenden im Zeugenstand erzählen, hätten sie mehrere Monate unter den körperlichen Folgen gelitten, unter den seelischen leiden sie bis heute: Panikattacken, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen. Die Studierenden suchten sich Hilfe bei der Beratungsstelle BUD für Betroffene rechter Gewalt. Die Organisation rief im Vorfeld der Verhandlung zu einer „solidarischen Prozessbeobachtung“ auf. Einige Studenten und Mitglieder von Aktionsbündnissen wie Ingolstadt ist bunt, sind dem Aufruf gefolgt und sitzen am Mittwoch mit in Saal 11 des Landgerichts Ingolstadt, wo sich der Angreifer nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten muss.

Hinter Angriff auf Studierende in Eichstätt war zunächst rassistisches Motiv vermutet worden

Doch steckt hinter der Tat wirklich ein rassistisches Motiv? Die Äußerungen des Angeklagten lassen darauf schließen. Und auf den ersten Blick passt der heute 41-Jährige auch in das Klischee eines Rechtsextremen: bullige Figur, kurzgeschorene Haare, deutscher Staatsangehöriger, allerdings in Kasachstan geboren und erst als Kind nach Deutschland gekommen. Vor seiner Inhaftierung lebte er im Eichstätter Obdachlosenheim. Der Mann ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung. Polizisten berichten, der 41-Jährige sei „amtsbekannt“. Dementsprechend konnte er schnell ausfindig gemacht werden, nachdem er identifiziert worden war. Der Angeklagte selbst streitet alles ab, sagt, er sei provoziert worden.

Fünf Monate verbrachte der Angeklagte in Untersuchungshaft, dann wurde er zur Unterbringung ins Bezirksklinikum Mainkofen verlegt. Dort wird immer deutlicher, dass der Mann unter einer psychischen Störung leidet. Wie die behandelnde Oberärztin berichtet, höre der Angeklagte zum Beispiel Geräusche wie die eines Fernsehers, wo keine sind. Und Stimmen. Außerdem fühle er sich verfolgt. Er denkt, Frauen wollten ihn stets finanziell ausnutzen. Auch dem Klinikpersonal traut er nicht, insbesondere gegen Pflegekräfte aus Afrika hegt er Aggressionen, wie die Ärztin erzählt. Die Wahnvorstellungen machen selbst vor seinen Eltern nicht Halt. Der Angeklagte ist überzeugt, sie seien „ausgetauscht“ worden. Dass er krank ist, glaubt der Mann hingegen nicht. Er verweigert eine kontinuierliche Medikation, so die Ärztin.

Landgericht Ingolstadt: Angeklagter wird als psychisch krank eingestuft

Der Gutachter attestiert dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie, die schon seit mindestens zehn Jahren vorliege und immer weiter eskaliere. Aus diesem Grund sei der Mann bei der Tat nur eingeschränkt steuerungsfähig gewesen und sei demzufolge auch nur vermindert schuldfähig. Komplett aufgehoben sei die Steuerungsfähigkeit nach Ansicht des Psychiaters nicht gewesen, daher ist der Angeklagte auch nicht schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Nebenklagevertreterin betont in ihren Schlussworten, dass der Mann trotz seiner psychischen Erkrankung im Kern ein rassistisches Motiv gehabt haben könnte. Die Verteidigung fordert Freispruch, der Angeklagte beteuert bis zuletzt seine Unschuld.

Der Vorsitzende Richter spricht den 41-Jährigen am Ende schuldig und verurteilt ihn zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Außerdem ordnet der Richter die Unterbringung an. Einen rassistischen Hintergrund sieht er nicht. Die Tat sei auf die psychische Erkrankung zurückzuführen. Dieser Einschätzung des Richters wollen nicht alle im Gerichtssaal folgen. Die Geschädigten lässt das Urteil „nachdenklich“ zurück, wie sie auf Nachfrage sagen. Für sie ist das fremdenfeindliche Motiv nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn warum wählte der Mann dann ausgerechnet diese Worte? Warum beleidigte und schlug er gerade sie und nicht jemand anderen von den vielen Menschen, die an diesem Tag unterwegs waren?