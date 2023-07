Aus Versehen: Zwei Kinder radeln auf die Autobahn A9

Zwei Kinder wollten sich an der Raststätte Köschinger Forst etwas kaufen. Dabei landeten die beiden Radler unversehens auf der Autobahn A9.

Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr wollten sich zwei 15 und zwölf Jahre alte Kinder, die aus der Ukraine stammen, an der Rastanlage Köschinger Forst etwas kaufen. Die beiden wussten laut Polizei aber nicht, dass dort die Autobahn verläuft, und so fuhren sie mit ihren Rädern aus Versehen auf die Autobahn.

Ein Kind stürzte mit dem Fahrrad auf der Autobahn A9

Auf dem Einfädelungsstreifen bemerkten sie es und kehrten um. Dabei stürzte das ältere Kind und verletzte sich leicht am Knie. Im Anschluss wurden beide den Eltern übergeben. (AZ)