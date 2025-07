Raubüberfall in Rennertshofen: Unbekannter Täter auf der Flucht

In Rennertshofen hat sich am Mittwochabend ein Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Neuburger Straße ereignet. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bestätigte, betrat der bislang unbekannte Täter gegen 17.45 Uhr die Bäckereifiliale über den Haupteingang, bedrohte die Verkäuferin unmittelbar mit einem Messer und zwang die Angestellte zum Öffnen der Ladenkasse. Die Verkäuferin, die sich alleine in der Bäckerei aufhielt, kam der Forderung nach. Daraufhin griff der Täter in die Kasse, erbeutete einen hohen dreistelligen Betrag und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Raubüberfall in Rennertshofen: Kripo Ingolstadt fahndet nach Täter

Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte bislang nicht festgestellt werden. Während des Überfalls waren keine Kunden im Geschäft anwesend. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen circa 180cm großen, circa 25 Jahre alten Mann, der mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einem schwarzen Strickschal oder einer Sturmhaube vermummt war. Die Kripo Ingolstadt hat den Fall übernommen und fahndet derzeit nach dem flüchtigen Täter. Die Polizei geht davon aus, dass von dem Mann keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ, flan)