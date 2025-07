Raubüberfall in Rennertshofen: Unbekannter Täter auf der Flucht

In Rennertshofen hat sich am Mittwochabend ein Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Neuburger Straße ereignet. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bestätigte, betrat der bislang unbekannte Täter gegen 17.45 Uhr die Bäckereifiliale, bedrohte die Verkäuferin unmittelbar mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Verkäuferin kam der Forderung nach und übergab dem Täter einen hohen dreistelligen Betrag, woraufhin der Mann fluchtartig das Geschäft verließ.

Raubüberfall in Rennertshofen: Kripo Ingolstadt fahndet nach Täter

Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen circa 180cm großen, circa 25 Jahre alten Mann, der mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einem schwarzen Strickschal und einer Sturmhaube bekleidet war. Die Kripo Ingolstadt hat den Fall übernommen und fahndet derzeit nach dem flüchtigen Täter. Die Polizei geht davon aus, dass von dem Mann keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. (flan)