Rauchmelder statt Nickerchen: Neuburger vergisst Essen auf dem Herd – und schläft ein

Ein 66-jähriger Anwohner hat am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße Essen auf dem Herd vergessen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung – die Feuerwehr rückte aus.

Neuburg: Rauchmelder warnt Nachbarn – Mann vergisst Essen auf dem Herd

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg schlief der Mann gegen 6 Uhr ein, während eine Pfanne auf dem Herd stand. Ein Nachbar hörte den Rauchmelder und alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, der Schaden an der Pfanne blieb gering. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Alkoholtest ergab bei dem 66-Jährigen über 1,2 Promille. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. (AZ)