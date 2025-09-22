Icon Menü
Rauchmelder schlägt Alarm: 66-Jähriger vergisst Essen und schläft ein

Neuburg

Rauchmelder statt Nickerchen: Neuburger vergisst Essen auf dem Herd – und schläft ein

In Neuburg vergisst ein 66-Jähriger sein Essen auf dem Herd und schläft ein. Ein Nachbar ruft die Feuerwehr – die schreitet zur Tat und lüftet den Rauch.
    In Neuburg schlägt ein Rauchmelder Alarm, weil ein 66-Jähriger sein Essen auf dem Herd vergisst. Die Feuerwehr lüftet die Wohnung.
    In Neuburg schlägt ein Rauchmelder Alarm, weil ein 66-Jähriger sein Essen auf dem Herd vergisst. Die Feuerwehr lüftet die Wohnung. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Ein 66-jähriger Anwohner hat am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße Essen auf dem Herd vergessen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung – die Feuerwehr rückte aus.

    Neuburg: Rauchmelder warnt Nachbarn – Mann vergisst Essen auf dem Herd

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg schlief der Mann gegen 6 Uhr ein, während eine Pfanne auf dem Herd stand. Ein Nachbar hörte den Rauchmelder und alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, der Schaden an der Pfanne blieb gering. Die Freiwillige Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Alkoholtest ergab bei dem 66-Jährigen über 1,2 Promille. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. (AZ)

