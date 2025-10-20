15 Jahre Rauchverbot: Das sagen bekannte Neuburger Wirte über den einstigen „Aufschrei“

Eine Neuburger Wirtslegende bringt es gleich mal auf den Punkt. „Am Anfang waren's alle strikt dagegen und später haben's dann g‘fragt, warum des net schon früher kommen is“, sagt der ehemalige Wirt der Blauen Traube, Luggi Herbinger, über die seltsame Ent- und Gewöhnungsphase seiner damaligen Gäste. Tatsächlich war der Aufschrei in Neuburg und Umgebung gewaltig, als am 4. Juli 2010 ein Volksentscheid dem Nikotingenuss in Bayern einen Riegel vorschob. Fortan durfte in Gaststätten und Kneipen, Festzelten und Bars nicht mehr geraucht werden. Der Untergang der bayerischen Wirtshauskultur wurde prophezeit, das Ende der Liberalitas Bavariae. In Neuburg riefen viele Wirte bereits den Jüngsten Tag aus bereiteten sich auf das Ende ihrer Zeit hinter dem Tresen vor.

„Nach einem halben Jahr waren alle wieder da“, sagt der ehemalige Wirt der Blauen Traube in Neuburg

„Alles ein Schmarrn“, kommentiert „der Luggi“ rückblickend die Aufregung. Natürlich hätten sich Gäste entrüstet und Kartlertische angekündigt, nicht mehr zu kommen. „Aber nach einem halben Jahr waren's alle wieder da!“ Er habe sich „natürlich“ an das Rauchverbot gehalten, grinst der heute 66-Jährige vielsagend – wobei er inzwischen offen zugibt, dass es für eine gewisse Übergangsphase eine spezielle „Traube-Regelung“ gab: „Wenn nur noch der Stammtisch da war, hat man danach halt in die Runde gefragt, ob es jemanden stört, wenn man sich eine anzündet und dann kamen wieder die Aschenbecher raus. Aber das hat sich auch bald gelegt.“

Kontrolliert worden sei er nie. Heute ist die Sache längst verjährt, die Raucher hätten sich daran gewöhnt, vor die Türe zu gehen. Herbinger: „Wenn's einen mitten in einer Diskussion überkommt, dann verpasst er halt fünf Minuten und ist danach vom Thema abgeschnitten.“ Er selbst hat den Glimmstengeln ebenfalls abgeschworen, „obwohl ich wahrscheinlich der Letzte war, der mit dem Rauchen in der Wirtschaft aufgehört hat.“ Wenn aber jetzt noch über ein Verbot in Biergärten diskutiert wird, dann hört für Herbinger der Spaß auf: „Man kann's auch übertreiben…“

Dennoch findet nicht nur er, dass das Rauchverbot in Gaststätten eine sinnvolle Sache gewesen sei. Die Wirtshauskultur sei gesünder und die Belastung durch das Passivrauchen gänzlich verschwunden. Die Mehrzahl der Gäste schätzt die rauchfreie Atmosphäre. Einige Wirte und Gäste erinnern sich jedoch auch 15 Jahre später noch mit Ärger an die Umstellung.

Icon vergrößern Elli Kreil, Neuburgs bekannteste Wirtin, lehnt inzwischen eine angebotene Zigarette strikt ab. Das Rauchverbot hält die 91-Jährige rückblickend für eine gute Entscheidung. Foto: Reinhard Köchl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Elli Kreil, Neuburgs bekannteste Wirtin, lehnt inzwischen eine angebotene Zigarette strikt ab. Das Rauchverbot hält die 91-Jährige rückblickend für eine gute Entscheidung. Foto: Reinhard Köchl

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen musste die undankbare Aufgabe übernehmen, das deutschlandweit strengste Rauchverbot zu kontrollieren. Dabei seien in der Angangszeit rund 50 Kneipen nach Hinweisen überprüft und 23 Verfahren eröffnet worden, die mit Verwarnungs- und Bußgeldern, teilweise in vierstelliger Höhe, endeten, berichtet Pressesprecher Jonas Faller nach einem Blick in die Akten. Manchmal kommt es heute noch vor, dass in Gaststätten heimlich geraucht wird. Im Landkreis habe es nach dem Ende der Corona-Beschränkungen zwei entsprechende Hinweise gegeben, weiß der Sprecher.

Indes versuchen findige Raucher weiter, den relativ geringen Spielraum des strengen Nichtrauchergesetzes zu ihren Gunsten zu interpretieren. So wird zum Beispiel im überdachten Vorbau der Neuburger Gaststätte „Central“ weiter geraucht, in der „Rennbahn“ traf sich bis zu deren Schließung im Juli einmal im Monat ein Raucherclub, um das hermetisch abgeriegelte Nebenzimmer einzunebeln. „Bei uns gab es 2024 einen Antrag einer Schrobenhausener Gaststätte wegen eines abgetrennten Raucherbereichs für Verköstigungen im Rahmen von Produktvorstellungen“, weiß Jonas Faller. Dieser sei allerdings nach Gesprächen mit dem Landratsamt wieder zurückgezogen worden.

Der Neuburger Jazzclub Birdland ist bereits seit 1995 so gut wie rauchfrei

Im Prinzip habe es das alles ja schon viel früher schon gegeben, erinnert sich Neuburgs bekannteste Wirtin Elli Kreil, die bis 2019 die Gaststätte Assmann-Kreil betrieb. „Wir hatten viele Raucher“, weiß die 91-Jährige, „die musste die Bedienung immer in der Nähe des Fensters setzen, damit man schnell lüften konnte.“ Beim Assmann habe es zuvor Raucher- und Nichtrauchertische gegeben. Und als das Verbot kam, wurden die Nikotin-Junkies einfach in den Hof geschickt. „Man musste eben mit der Zeit gehen“, sagt Kreil heute. „Es hätte doch keinen Sinn gehabt, das weiter heimlich zu dulden.“

Sie selbst hat das Rauchen schon viel früher aufgegeben, ebenso wie Birdland-Chef Manfred Rehm, der stolz darauf ist, als Erster in Neuburg überhaupt für die Gastronomie seines Clubs Anfang 2009 ein generelles Rauchverbot durchgesetzt zu haben. Dass damit ein typisches Jazzklischee von einem verqualmten Keller starb, stört Rehm überhaupt nicht: „Wir haben das häppchenweise auf Wunsch von Musikern eingeführt, zuerst in einzelnen Konzerten ab 1995, dann ab 2005 überwiegend und ab 2009 dann komplett.“ Ein schleichender Entzug sozusagen.