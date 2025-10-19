Rauferei an der Berufsschule: Zwei Jugendliche werden leicht verletzt

Am Freitag ist die Eichstätter Polizei gegen 9.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Berufsschüler in Eichstätt gerufen worden.

Bei der Rauferei an der Eichstätter Berufsschule wurden zwei Jugendliche leicht verletzt

Wie es im Polizeibericht heißt, ist ein 17-Jähriger nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem 16-Jährigen aneinander geraten, was letztlich in einer Rauferei endete. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

Die Eichstätter Polizei nahm Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung auf. (AZ)