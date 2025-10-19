Icon Menü
Rauferei an Berufsschule Eichstätt sorgt für Polizeieinsatz und Verletzte

Eichstätt

Rauferei an der Berufsschule: Zwei Jugendliche werden leicht verletzt

Ein 16- und ein 17-Jähriger sind an der Eichstätter Berufsschule aneinander geraten. Am Ende rückte die Polizei an.
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Rauferei an der Eichstätter Berufsschule sind zwei Jugendliche leicht verletzt worden.
    Bei einer Rauferei an der Eichstätter Berufsschule sind zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Foto: Armin Weigel/dpa (Symbolbild)

    Am Freitag ist die Eichstätter Polizei gegen 9.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Berufsschüler in Eichstätt gerufen worden.

    Bei der Rauferei an der Eichstätter Berufsschule wurden zwei Jugendliche leicht verletzt

    Wie es im Polizeibericht heißt, ist ein 17-Jähriger nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem 16-Jährigen aneinander geraten, was letztlich in einer Rauferei endete. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

    Die Eichstätter Polizei nahm Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung auf. (AZ)

