Neuburger Amtsgericht: Rauschgift-Trio im Visier der Kripo

In der Anklage war von Kokainhandel und einer Bestellung von sechs Kilo Haschisch die Rede. Am Ende kamen die drei 23, 24 und 31 Jahre alten Neuburger mit Migrationshintergrund noch relativ milde davon. Das Schöffengericht verhängte zwei Bewährungsstrafen und gegen den vorbestraften 31-Jährigen ein Jahr und zehn Monate Haft.

Ein Geständnis nach einem „Rechtsgespräch“ mit Staatsanwalt, Verteidigern und Gericht sei „noch im richtigen Moment gekommen“, so bewertete es der Vorsitzende Richter Christian Veh. Ansonsten hätte man bei den Strafen noch gut ein Jahr dranhängen müssen.

Dass die drei jungen Neuburger „stark im Rauschgiftmilieu verstrickt sind“, daran ließ das Schöffengericht keine Zweifel. Die Geständnisse ersparten weitere Verhandlungstage und noch mehr Zeugenladungen. Insbesondere der jüngste Angeklagte hatte Anfang 2024 in einem Boardinghaus am Schwalbanger einen Cannabishandel eingerichtet. Von dort aus bedienten die Dealer ihre Kunden. Das Gramm Haschisch soll für vier Euro eingekauft und für 4,70 Euro weiterverkauft worden sein. Der 21-Jährige vertrieb laut Anklage auch Amphetamine und Kokain. Für einen Deal mit 28 Gramm Kokain nahm er 1460 Euro ein.

Kripo Ingolstadt observierte Neuburger Dealer am Schwalbanger - jetzt Gerichtsprozess

Cannabis soll per Post aus Spanien gekommen sein. Das ermittelte die Kriminalpolizei Ingolstadt, die den Neuburger Rauschgifthändlern über andere Konsumenten auf die Spur gekommen war. Sie observierten die Verdächtigen und hörten ihre Gespräche ab. Mit Videoaufnahmen sei dokumentiert worden, wie die Verdächtigen mit Taschen und einem Rollkoffer das Zimmer am Schwalbanger betreten hatten, so ein Kriminalhauptkommissar.

In diesen Behältnissen befanden sich insgesamt zwei Kilogramm Haschisch. Das bestätigte ein Zeuge, der das Haschisch in seiner Wohnung in der Ostendsiedlung zwischengelagert hatte. Der 37-jährige Neuburger – mittlerweile selbst zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden - hatte Schulden bei dem 21-Jährigen und machte deshalb den Lageristen. Außerdem pflegte er eine kleine Cannabis-Aufzucht ausgerechnet im Kinderzimmer.

Nach der wochenlangen Überwachung des Drogentrios nahm die Polizei die Verdächtigen fest. Den 31-Jährigen griff sich die Polizei in Bosnien-Herzogewina. Dort saß er wochenlang in Untersuchungshaft. Das sei „kein Vergnügen gewesen“, berichtete er vor dem Schöffengericht. Die dortige U-Haft rechnete das Gericht im Verhältnis 2:1 zur deutschen Haft an. Alle drei saßen vom November 2024 bis zum Urteil am Donnerstag dieser Woche in unterschiedlichen Gefängnissen. Die „Einwirkung“ dieser Haftzeit berücksichtigte das Gericht bei der Strafzumessung.

Neuburg: 21-jähriger Haschhändler erhält Bewährungsstrafe vom Amtsgericht

Staatsanwalt Lehmann beantragte zwei Bewährungsstrafen und zwei Jahre drei Monate Haft für den 31-jährigen Angeklagten. Das Gericht blieb mit einem Jahr und zehn Monaten noch darunter. Ins Gewicht fällt eine frühere Haftstrafe von acht Jahren, die der 31-Jährige zur Hälfte abgesessen hat. Nach der erneuten Verurteilung muss er auch die restlichen vier Jahre wieder ins Gefängnis.

Der 21-jährige Haschhändler kam mit zwei Jahren und Bewährung davon und sein 23-jähriger Kumpel mit elf Monaten. Amtsgerichtsdirektor Richter Christian Veh bezeichnete ihn als „typischen Mitläufer“. Im Prozess seien etliche Drogendeals sicher nachgewiesen worden, so das Gericht, aber es sei auch um „irgendwelche Bestellungen und Chatverläufe gegangen“. Ohne Geständnisse hätte man den Prozess ausweiten müssen. Jedenfalls sei es „um Kilos gegangen und nicht um Gramm“. Er wisse nicht, ob sie vom Rauschgift loskommen, so Richter Veh zu den Angeklagten, „aber ich kann ihnen nur empfehlen, die Bewährung zu nutzen und das Milieu zu wechseln“.