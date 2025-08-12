Hakenkreuz-Graffiti: Rechte Schmierereien an Modehaus in Eichstätt

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ist die Fassade eines Modehauses am Anger mit Symbolen beschmiert worden.

Eichstätt: Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Graffiti an Gebäudefassade

Ein unbekannter Täter schmierte unter anderem zwei Hakenkreuze, Smileys und weitere Zeichen an die Gebäudewand. Wie die Polizeiinspektion Eichstätt mitteilt, entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 08421/9770-0. (AZ)