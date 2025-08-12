Icon Menü
Rechte Schmierereien: Hakenkreuz-Graffiti am Modehaus in Eichstätt entdeckt

Eichstätt

Hakenkreuz-Graffiti: Rechte Schmierereien an Modehaus in Eichstätt

In Eichstätt tauchen an der Fassade eines Modehauses rechte Schmierereien auf. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter und nimmt die Ermittlungen auf.
    Ein Modehaus in Eichstätt wird mit rechten Symbolen und weiteren Zeichen beschmiert.
    Ein Modehaus in Eichstätt wird mit rechten Symbolen und weiteren Zeichen beschmiert. Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ist die Fassade eines Modehauses am Anger mit Symbolen beschmiert worden.

    Eichstätt: Polizei ermittelt nach Hakenkreuz-Graffiti an Gebäudefassade

    Ein unbekannter Täter schmierte unter anderem zwei Hakenkreuze, Smileys und weitere Zeichen an die Gebäudewand. Wie die Polizeiinspektion Eichstätt mitteilt, entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 08421/9770-0. (AZ)

