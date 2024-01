Mit Rock und Schlager startet Euphoria Weidorf in den Fasching

Ein Mammutprogramm war beim Krönungsball in Reicherstein geboten. Außerdem waren zahlreiche neue Tänzer am Start und einen Besucherrekord gab es auch noch.

Mit einem Mammutprogramm und vielen neuen jungen Gesichtern eröffnete der Weidorfer Faschingsclub Euphoria beim Krönungsball die fünfte Jahreszeit.

Die niedlichen "Schneggies", die Jüngsten von "Euphoria" Weidorf, begeisterten im eleganten Tanzdress. Sie demonstrierten viel Freude am gemeinsamen Tanzen, von Lampenfieber keine Spur. Foto: Doris Bednarz

Das bezaubernde Prinzenpaar, die bestens aufgelegte Präsidentin Bettina Stegmair und die routinierte Moderatorin Ramona Fendt trugen dazu bei, dass der Abend zu einem stimmungsvollen Ereignis mit rund 300 Gästen wurde. Das Motto "Rock meets Schlager" zog sich musikmäßig durch alle Choreografien der Aktiven, die eine atemberaubende, anspruchsvolle und rockige Show zeigten.

Garden und Tänzer von Euphoria Weidorf wurden neu eingekleidet

"Auf diesen Tag haben wir uns alle sehr gefreut", betonte Präsidentin Bettina Stegmair in ihren Begrüßungsworten. "Unsere Gruppen werden immer größer und somit auch die Herausforderung an uns und alle Trainer. Beide Garden und alle Tänzer wurden neu eingekleidet." Besonders bedankte sich die Präsidentin bei der Schneiderin Nicola Wegele, die dem Faschingsclub eine Spende zukommen ließ und außerdem Umhänge für die Faschingsumzüge sponsorte. Fast 30 Auftritte werden die faschingserfahrenen Weidorfer in dieser Saison absolvieren, manchmal gleich mehrere am Tag. Außerdem nehmen die Aktiven an Faschingsumzügen in Mertingen, Donauwörth, Bertoldsheim, Pöttmes und Friedberg teil.

Die Tollitäten des Jahres 2020, Julia I. (Stegmair) und Sebastian II. (Domes), eröffneten eindrucksvoll das Showprogramm des Abends und waren aufgrund der Pandemie wohl eines der am längsten amtierenden Prinzenpaare. Sie gaben das Zepter und den Reichsapfel gerne an ihre Nachfolger, Theresa I. (Zech) und Manuel I. (Pöller), weiter. Moderatorin Ramona Fendt schmückte die Prinzessin, die ein mit Spitze verziertes, romantisches Ballkleid in Dunkelblau trug, mit einem glitzernden Krönchen. Im Laufe des Abends erhielten der Vorstand, der Elferrat, alle Tänzer, Trainer und die Eltern des Prinzenpaares die obligatorischen und begehrten Orden für besonderes Engagement.

Die Show von Euphoria Weidorf dauerte dreieinhalb Stunden

Die anspruchsvolle dreieinhalbstündige Show war bis zum Schluss ein Feuerwerk an ausgefeilten Choreografien, tollen Outfits und gut gelaunten Tänzern. Zwischen den Programmpunkten sorgten Alexander Fischer und Jonas Wittmann von der Veranstaltungstechnik Fischer für abwechslungsreiche Tanzmusik, die die Gäste fleißig auf das Parkett zog.

Ein Augenschmaus auch die Teens, die sich am Ende ihrer Vorstellung zu einer atemberaubenden Pyramide formten. Foto: Doris Bednarz

Der kleine Hofstaat mit Hofmarschallin Josefa Bauer wirbelte im Anschluss über das Parkett. Die süßen "Schneggies", die Jüngsten von Euphoria Weidorf, begeisterten im eleganten Tanzdress. Sie bewiesen viel Freude am gemeinsamen Tanzen, von Lampenfieber keine Spur. Die schicken Mädels der Kindergarde in ihrem neuen weiß-blauen Outfit erhielten mit Fabian Müller und Elias Bärwald männliche Verstärkung und zeigten souverän ihre raffinierte Choreografie. Ein Augenschmaus auch die Teens, die sich am Ende ihrer Vorstellung zu einer atemberaubenden Pyramide formierten.

Nach dem Auftritt der großen Garde, die Showtanz auf hohem Niveau bot, verzauberten "ihre Lieblichkeit" Theresa I. und "seine Tollität" Manuel I. das Publikum mit dem lang ersehnten Prinzenwalzer zum romantischen "This ain't a love song" von Bon Jovi. Hofmarschall Paul Bauer überraschte Präsidentin Bettina Stegmair noch mit einer gemeinsamen Disco-Fox-Runde und ihren Stellvertreter "Schnaggi" Robert Gastl mit Luft-Gitarre-Spielen, da die beiden das Motto "Rock meets Schlager" befürwortet hatten.

Zum fulminanten Finale gesellte sich zu Garde und Showtanzgruppe noch die neue Formation "Déjà-vu" auf das Parkett, die es kurz vor Mitternacht noch mal richtig krachen ließen und sich tosenden Beifall sicherten. Mit dem Weidorfer Schlachtruf, einem dreifachen "Euphoria ola", verabschiedeten sich die Aktiven, die ihren Gästen unterhaltsame und kurzweilige Stunden zum Start in die Faschingssaison bescherten.

Weitere Termine der Euphoria sind das Gardetreffen am 20. Januar im Gasthaus Daferner in Schönesberg und am 27. Januar der Hausball im Landgasthof Brummer in Reicherstein.