Einbruch: Unbekannte stehlen 80 Stangen Zigaretten aus einer Tankstelle

Unbekannte Einbrecher haben Zigaretten im Wert von 7000 Euro aus einer Tankstelle in Reichertshausen gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 2 Uhr in die BK-Tankstelle in Reichertshausen eingebrochen. Sie sind laut Polizei über das Metalldach einstiegen und haben danach rund 80 Stangen Zigaretten im Gesamtwert von etwa 7000 Euro aus der Tankstelle gestohlen.

Die Alarmanlage hat die Täter aus der Tankstelle in Reichertshausen vertrieben

Durch die Alarmanlage aufgeschreckt, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden am Dach des Gebäudes beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 14.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 08441/8095-0 melden. (AZ)