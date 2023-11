Mann fällt betrunken aus dem Auto und muss ins Krankenhaus

Ein Senior fällt betrunken aus seinem geparkten Auto und verletzt sich dabei. Im Krankenhaus wird klar, dass er völlig betrunken war.

Eine 53-jährige Passantin aus Rohrbach hat am Sonntagnachmittag die Trunkenheitsfahrt eines Seniors verhindert. Sie beobachtete, wie der Mann offensichtlich stark betrunken aus einem am Bahnhof geparkten Auto fiel und sich dabei verletzte. Sie wandte sich an die Polizeiinspektion Pfaffenhofen.

Die Streife konnte den Mann daraufhin in der Ilmtalklinik antreffen, wohin er zwischenzeitlich durch eine Rettungswagenbesatzung zur Behandlung seiner Verletzungen gebracht worden war. Da es keinen Nachweis dafür gab, dass er tatsächlich gefahren war, wurden präventiv die Autoschlüssel des 61-Jährigen aus Scheyern sichergestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch