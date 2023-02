Scheune in Reichertshausen brennt: 20.000 Euro Schaden

Montagmorgen entdeckten Nachbarn den Brand einer Scheune in Lausham, einem Ortsteil von Reichertshausen. Die Polizei sucht nach Zeugen. War es Brandstiftung?

In den frühen Morgenstunden am Montag wurde der Brand einer Scheune in der Reichertshausener Straße in Lausham bemerkt. Der entstandene Sachschaden beziffere sich auf rund 20.000 Euro, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 1 Uhr morgens entdeckte in Lausham-Reichertshausen ein vorbeifahrender Nachbar und der Sohn des landwirtschaftlichen Anwesens auf der gegenüberliegenden Straßenseite die in Brand geratene Scheune. Die daraufhin alarmierten ortsnahen Brandbekämpfer der Feuerwehren aus Pischelsdorf, Reichertshausen, Jetzendorf, Petershausen und Scheyern brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, konnten jedoch einen Vollbrand des sechs Meter auf zehn Meter großen Gebäudes nicht mehr verhindern. Die aktuell einsturzgefährdete Scheune wurde ehemals als Hühnerstall genutzt und diente in den vergangenen Jahren als Holzlagerschuppen.

Kripo Ingolstadt ermittelt zum Brand in Reichertshausen

Bei den Untersuchungen der Brandermittler vor Ort hätten sich Hinweise ergeben, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen, heißt es im Polizeibericht. Eine technische Ursache oder Fahrlässigkeit kann demnach ausgeschlossen werden. Zeugen, die an der Brandörtlichkeit oder in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)