Unbekannter bricht Opferstock in Reichertshausen auf

Ein Unbekannter hat in der Kirche in Reichertshausen den Opferstock aufgebrochen. Doch über die Beute wird er sich nicht sonderlich gefreut haben.

Neben der Spendenkasse in der Hettenshausener Kirche wurde in der Zeit zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag auch der Opferstock in der Reichertshausener Pfarrkirche aufgebrochen.

Im Opferstock der Kirche in Reichertshofen lagen nur rund zehn Euro Bargeld

Der unbekannte Täter entwendete dabei laut Polizei zwar aufgrund der regelmäßigen Leerung nur Bargeld in geschätzter Höhe von rund zehn Euro, verursachte aber einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pfaffenhofen zu melden. (AZ)