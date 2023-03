Reichertshofen

vor 32 Min.

17-Jähriger von Zug erfasst: Was über den Unfall bekannt ist

Plus Ein Jugendlicher aus Reichertshofen wurde von einem Zug erfasst und schwerst verletzt. Der Lokführer merkte wohl nichts. Nun gibt es weitere Details zu dem Fall.

Von Dorothee Pfaffel

Ein 17-Jähriger aus Reichertshofen hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Heimweg von einer Party in der Umgebung schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei Nürnberg wurde der Jugendliche von einem Zug erfasst, als er die Gleise der Strecke Ingolstadt-München überqueren wollte. Schwerst verletzt schleppte er sich anschließend nach Hause, wo ihn seine Mutter Sonntagfrüh vor der Wohnung fand. Die Ermittlungen zum Unfallzug dauern noch an, wie ein Sprecher der Bundespolizei Nürnberg auf Nachfrage mitteilt. Zu den Hintergründen gibt es nach Recherchen unserer Redaktion aber erste Informationen.

